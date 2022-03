Guerra in Ucraina, delegazioni russe escluse dal Festival di Cannes 2022

Cannes. Nuove sanzioni ed esclusioni per la Russia. Dopo l’esclusione dai Mondiali di calcio e delle coppe, dall’Eurovision Song Contest, il Paese guidato da Vladirmir Putin è stato messo alla porta anche dal Festival del cinema di Cannes.

L’evento, in programma dal 17 al 28 maggio, ha annunciato che per questa 75° edizione non accoglierà le delegazioni russe e che non sarà presente alcun funzionario o ente legato al governo di Putin.

“In un momento in cui il mondo è caduto in una grave crisi che vede parte dell’Europa trovarsi in uno stato di guerra, il Festival di Cannes desidera esprimere il suo pieno sostegno al popolo ucraino e a tutte le persone che si trovano sul suo territorio – si legge nel comunicato ufficiale – . Per quanto modesto possa essere, uniamo la nostra voce a tutti coloro che si oppongono a questa situazione inaccettabile e denunciano l’atteggiamento della Russia e dei suoi leader“.

“É stato deciso, a meno che la guerra d’aggressione non cesserà in condizioni che soddisfino il popolo ucraino, di non accogliere delegazioni ufficiali dalla Russia né di accettare la presenza di qualsiasi autorità legata al governo russo“.