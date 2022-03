Guerra in Ucraina, alla Metro di Ventimiglia l'olio a base di semi è razionato - Riviera24

Ventimiglia. «Gentile cliente, ti informiamo che per gli olii a base di semi (olio di girasole, olio di semi vari, olio per friggere e olio di palma) potrebbero verificarsi temporanee indisponibilità di prodotto a seguito dei recenti eventi che coinvolgono Ucraina e Russia». La guerra scatenata da Putin ha ripercussioni anche a Ventimiglia: nel punto di vendita all’ingrosso “Metro” di Bevera, infatti, i clienti sono avvisati da un cartello della possibile mancanza di prodotti per il fritto.

«Per andare incontro alle necessità di ciascun cliente, abbiamo introdotto il limite di acquisto di 50 litri per tessera per giorno con decorrenza immediata e fino a nuova comunicazione», si legge ancora.

Gli oli sono dunque razionati e i clienti, tra cui molti gestori di ristoranti, dovranno accontentarsi per non superare il limite imposto. Non è escluso che nei prossimi giorni il razionamento possa essere esteso anche ad altri prodotti.