Grande soddisfazione per Reds Rugby Team al raggruppamento a Imperia - Riviera24

Imperia. Grande soddisfazione, questo è quanto trapela dai visi degli allenatori ed educatori dei REDS e sorrisi da parte dei bambini delle categorie U.7, U.9 e U.11, sintomatico di un raggruppamento andato per il meglio.

Sul campo Pino Valle di Imperia si sono viste le magliette rosse dei REDS Rugby Team – IM scendere in campo numerosi in tutte le categorie suindicate, che confrontati con le altre squadre presenti Sanremo ed una mista Imperia/Vallecrosia, vedono una preponderanza dei ragazzi di Nonno Giò ovvero Giovanni Lisco, presidente della società.

«Gli U.7 seguiti passo a passo dalle educatrici Ilaria e Mariana stanno progredendo a vista d’occhio. Divertimento e gioco si sposano bene a questa età, dove tra un urlo e uno sguardo arrabbiato (che più che paura fa tenerezza) le basi vengono ben fortificate e tra i piccoli si vedono già i risultati della pazienza e delle giuste indicazioni» – fanno sapere i REDS Rugby Team.

«A dirigere gli U.9 è Stefano che con quasi due formazioni al completo fa giocare tutti e ottiene ottimi risultati, tante le mete segnate e pochissime le subite. Tanta la velocità dei baby ruggers, quanta la voglia di segnare, di andare oltre l’essere trattenuti da placcaggi accennati. Grande sinergia tra i piccoli che si “trovano” in campo e si sostengono, tanto che le partite sono a senso unico colorato di rosso, belle prospettive all’orizzonte» – sottolineano.

«U.11 seguita da Giandomenico, gruppo coeso, in continuo sviluppo e disposto in campo non in modo approssimato. Giocatori in crescita sia mentale che fisica; scrollati di dosso i timori dei primi impatti danno prova di forza e intesa, nessuno si sottrae ai propri compiti anzi spirito di squadra e umore al top e solo risultati positivi. Si ringraziano gli accompagnatori Bruna, Claudio, Giuseppe e tutti quelli che per lavoro non hanno potuto essere sul campo, un grazie doveroso va ai sostenitori dei piccoli ed ai genitori» – dicono.