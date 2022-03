Gran Canaria Challenger, il sanremese Mager approda in finale

Sanremo. Il sanremese Gianluca Mager vince il derby azzurro e approda in finale al Gran Canaria Challenger, torneo maschile di tennis professionistico in scena dal 27 febbraio al 6 marzo sui campi in terra rossa del El Cortijo Club de Campo.

Il tennista di Sanremo, dopo aver sconfitto Pol Toledo Bague, Javier Barranco Cosano e Raul Brancaccio, è riuscito a battere Riccardo Bonadio in due set per 6-2 7-6 in un’ora e 38 minuti di gioco.