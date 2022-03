Gran Canaria Challenger, il sanremese Gianluca Mager vola in semifinale

Sanremo. Il sanremese Gianluca Mager si mette in mostra al Gran Canaria Challenger, torneo maschile di tennis professionistico in scena dal 27 febbraio al 6 marzo sui campi in terra rossa del El Cortijo Club de Campo.

Il tennista di Sanremo è riuscito a battere, ai sedicesimi di finale dell’Atp Challenger sull’isola Gran Canaria, Pol Toledo Bague in due set per 6-4 6-2. Successivamente, agli ottavi di finale, ha sconfitto Javier Barranco Cosano in tre set per 6-2 4-6 6-3 dopo due ore di gioco, infine, ai quarti di finale, ha vinto contro Raul Brancaccio in due set per 6-2 6-1 in un’ora e 10 minuti di gioco.



Il neo papà Mager approda così in semifinale dove dovrà affrontare Riccardo Bonadio.