Gp dell’Arabia Saudita, non basta un grande Leclerc per bissare il successo del Bahrein

Monaco. Charles Leclerc si piazza secondo al Gran Premio dell’Arabia Saudita. Vittoria sfumata nel finale per il monegasco dopo un duello epico con Max Verstappen, che alla fine riesce a tagliare il traguardo per primo in 1:24:19.293. Terzo Carlos Sainz.

Il giovane pilota della Ferrari riesce comunque a salire sul podio della seconda gara dell’anno del Mondiale di Formula Uno andata in scena oggi a Jeddah, stabilisce il giro più veloce in pista con il tempo di 1’31″634 nel 48esimo giro conquistando così un punto in più e si conferma in testa alla classifica generale con 12 punti di margine su Sainz e 20 su Verstappen.

Il prossimo impegno sarà sul Circuito Albert Park nella città di Melbourne. Domenica 10 aprile si terrà infatti il Gran Premio dell’Australia, terzo appuntamento della nuova stagione, che sicuramente riserverà forti emozioni.

(Foto da Instagram di Charles Leclerc)