Gli attivisti di Fridays For Future scendono in piazza a Sanremo per lo Sciopero globale per il clima

Sanremo. Venerdì 25 marzo gli attivisti di Fridays For Future si riverseranno nelle piazze di tutto il mondo per lo Sciopero globale per il clima, il cui scopo è quello di chiedere che i paesi del nord del mondo garantiscano risarcimenti climatici alle comunità più colpite e che i leader mondiali intraprendano una vera azione per la salvaguardia del clima.

L’iniziativa si terrà anche nel cuore della Città dei Fiori; gli attivisti si ritroveranno alle 10 davanti al teatro Ariston, dove metteranno in scena un’azione statica. «Vogliamo dimostrare come gli interessi economici ed espansionistici non siano le uniche forze in grado di muovere la politica globale, per la pace come presupposto necessario per ogni azione per il clima, contro la dipendenza dai combustibili fossili, che infiammano l’industria di guerra e allontanano anni luce dalla transizione ecologica e dagli accordi internazionali, per rispetto di chi non può manifestare per assenza di libertà di espressione o delle condizioni ideali per l’espressione del proprio pensiero, per i paesi e le comunità che già subiscono ingentemente gli effetti della crisi climatica, perché guerra, clima e giustizia sociale sono strettamente legati e interdipendenti», dichiarano i partecipanti.

«Scioperiamo per la pace e la giustizia climatica – proseguono – . Non ci sarà pace sostenibile, da nessuna parte, finché i nostri sistemi saranno legati ai combustibili fossili forniti da autocrati e dittatori».

Per maggiori informazioni visitare il sito: https://fridaysforfutureitalia.it/25-marzo-2022-sciopero-globale-per-il-clima/