“Giù le mani dalle donne!”, premiati gli studenti delle medie di via Volta a Sanremo - Riviera24

Sanremo. Premiate 5 classi delle medie di via Volta per “Giù le mani dalle donne!”, manifestazione per la Giornata Nazionale contro la Violenza sulla Donne. L’iniziativa ha coinvolto più di 250 studenti.

Stamane i riconoscimenti sono stati conferiti ai rappresentanti dei ragazzi alla presenza del sindaco Alberto Biancheri, il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande e rappresentanze femminili di polizia, carabinieri, guardia di finanza ed una delle parti fondamentali dell’organizzazione: il personale scolastico. La mattinata ha avuto come contorno le esibizioni musicali degli alunni.

Ad essere premiati sono stati gli scritti dei ragazzi, tutti con riferimento al nefasto fenomeno della violenza di genere ed al bullismo. Il primo cittadino matuziano, al momento del suo discorso, oltre a complimentarsi con i giovanissimi presenti, ha voluto ricordare l’impegno dell’amministrazione comunale per la messa in sicurezza delle scuole sanremesi, portando ad esempio come episodio segnante proprio il crollo di calcinacci che si era verificato nel plesso di via Volta all’inizio del suo primo mandato.