Giornata internazionale della donna, Orientamenti tour propone incontri online per gli studenti liguri

Genova. In occasione della giornata internazionale della donna, Orientamenti tour, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e Scuola Digitale, propone nuovamente una serie di incontri on line per studenti di ogni ordine e grado. Testimonial e esperti accompagneranno i ragazzi e le ragazze in un viaggio per costruire assieme un nuovo immaginario, favorendo prese di coscienza e decostruzione di stereotipi e pregiudizi. In totale risultano già iscritti 3.700 studenti.

Le attività, divise per grado d’istruzione, si articoleranno online nel corso della giornata e prevedono tra l’altro incontri con la Fondazione Ansaldo, con Silvia Scaglione, laureata in Ingegneria Biomedica, premiata come una delle 6 imprenditrici più innovative del 2021 e con Silvia Taviani (Save the Children) che condividerà con i ragazzi i risultati del rapporto annuale “Le Equilibriste” che analizza la situazione occupazionale delle donne e delle mamme in Italia. Spazio anche ai temi del lavoro con Federica Granai e Simone Terreni (VoipVoice) che parleranno di dimissioni volontarie, contratti non rinnovati o addirittura non firmati e, in generale, delle barriere che una neomamma si trova a fronteggiare nel mondo del lavoro. In primo piano come sempre le Steam, le materie scientifiche, con Laura Lo Cicero, cyber security specialist di Liguria Digitale, che parlerà della sua professione e del suo percorso di formazione. Ospite clou nel pomeriggio la professoressa Maria Elena Bottazzi Rovida,

scienziata di origini genovesi cresciuta in Honduras e ora ricercatrice a Houston, candidata al Premio Nobel per la pace per aver inventato un vaccino (il Cobervax) accessibile a tutti.

Nel pomeriggio Orientamenti Tour parteciperà all’incontro di formazione organizzato da Scuola Digitale nell’ambito del progetto SteamUp alle ragazze raccontando la propria offerta progettuale e in particolare gli incontri con testimonial e role model. Per tutte le info cliccare su www.orientamenti.regione.liguria.it.