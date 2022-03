Giornata dedicata al Paesaggio, il Comitato Pat: «L'Amministrazione di Sanremo riorienti le proprie azioni verso gestione sostenibile» - Riviera24

Sanremo. Nella Giornata dedicata al Paesaggio il Comitato P. A. T. ci tiene particolarmente a ricordare, a sostegno dell’attuazione della Convenzione Europea per il Paesaggio, che quest’ultimo «è costituito sia dagli spazi pubblici sia da quelli privati e che è di tutti, perché esso rappresenta l’identità estetica di un territorio. L’identità paesaggistica del nostro territorio la vediamo invece costantemente degradata, smantellata e svilita. Riteniamo che l’eliminazione sistematica di elementi storici, la distruzione irreparabile di viali ed alberi monumentali, porti una perdita di cittadinanza e di appartenenza. Il paesaggio non è un lascito del passato, ma va costruito partendo dal presupposto della salvaguardia, del riconoscimento e della conservazione degli aspetti significativi di un luogo. Per questo nella giornata del Paesaggio il PAT auspica che l’amministrazione riorienti le proprie azioni verso un’ottica di gestione sostenibile, abbandonando la continua attività di compromissione di aspetti qualitativi del nostro paesaggio a cui, dall’abbattimento dell’alberata di via Nino Bixio, dalle continue capitozzature dei platani cittadini, dalla crociata contro i pini, sembra invece non voler dare scampo» – dichiara il Comitato Pat.

«Nella giornata del Paesaggio chiediamo che non vengano più effettuate capitozzature, non vengano eseguiti interventi in periodo vegetativo dell’albero e che venga rispetta la direttiva europea che a tutela della nidificazione vieta interventi di potatura ed abbattimento a partire da marzo per tutto il periodo della cova» – dice il Comitato Pat.