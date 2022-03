Gianluigi Paragone a Imperia con ItalExit contro il "caro vita". Insieme a lui il cantautore Povia - Riviera24

Imperia. Il gruppo Italexit per l’Italia sezione di Imperia organizza un appuntamento a cui parteciperanno il Senatore Gianluigi Paragone, l’ Avvocato Marco Mori, il Coordinatore Regionale Fabio Montorro e il cantautore Povia.



Le discussioni al centro dell’incontro saranno: lo Stato Italiano, Draghi e l’Unione Europea: «Discriminano e vessano i cittadini italiani portandoli a l’esasperazione, contro il caro bolletta, verso il caro benzina e il grave aumento dei costi dei beni di prima necessità» comunicano dal gruppo.

La Manifestazione si concluderà con un intervento musicale grazie alla partecipazione del cantautore Povia.

L’appuntamento con Italexit per l’Italia sarà il 2 aprile alle ore 16 in piazza della Vittoria ad Imperia organizzato dal coordinatore provinciale Italexit per l’Italia Simona Marazzi, la responsabile organizzativa Francesca Riccobono, con la partecipazione del referente organizzativo Loredana Nocera.