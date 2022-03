Gestione rifiuti urbani a Bordighera, oggi la riunione della Commissione Consiliare - Riviera24

Bordighera. Si è riunita oggi la Commissione Consiliare per gli affari generali e la programmazione del Comune di Bordighera; all’ordine del giorno il regolamento comunale per la gestione rifiuti urbani e igiene del suolo nell’ambito del bacino d’ambito ventimigliese.

Al termine dell’incontro Marzia Baldassarre, assessore alla Nettezza Urbana e Ambiente, ha così commentato: «Ha inizio un nuovo capitolo relativo alla raccolta rifiuti, nonché alla fornitura di alcuni servizi necessari per la Città. Proseguiremo con il programma, già attuato in questi anni, “Bordighera Città Pulita” e daremo impulso a nuove iniziative volte a migliorare sempre di più la cura della città. La programmazione in corso è rivolta non solo alla pulizia delle strade e dei marciapiedi, ma all’informazione corretta dei cittadini grandi e piccoli, alla “personalizzazione” per quanto possibile ed in base alle specifiche richieste delle varie categorie di un servizio mirato.”​