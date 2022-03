Fu travolto da un’auto a Sanremo, morto il rider Marco Spinella

Sanremo. E’ morto Marco Spinella, 34 anni, l’uomo travolto da un’auto in via Roma, all’incrocio con via Acquasciati, vicino alle Poste di Sanremo la sera dello scorso 24 dicembre, mentre a bordo dello scooter di lavoro stava effettuando delle consegne.

Lo scooter di Spinella era stato centrato in pieno da una Smart condotta da un 40enne. Un impatto violentissimo, che aveva fatto compiere al rider un balzo di diversi metri.

Fin da subito le condizioni del giovane era apparse gravissime a causa di un trauma cranico e un trauma toracico. Trasportato prima all’ospedale di Sanremo, in codice rosso di massima gravità, era stato poi trasferito al Santa Corona di Pietra Ligure, dove ha lottato per mesi, fino al drammatico epilogo.