Formazione sui temi dell'energia: al via percorso di formazione di Cna Liguria - Riviera24

Genova. I.R.E. Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure e Cna Liguria hanno avviato un percorso di formazione sui temi dell’energia su efficienza energetica, impianti e gestione dell’energia. La prima giornata di approfondimento si è svolta martedì 15 marzo ed è stata dedicata all’inquadramento normativo sull’efficienza energetica nel settore edilizio.

In programma altri tre incontri dedicati Strumenti e forme di finanziamento per la riqualificazione degli edifici (22 marzo), Diagnosi Energetica e buone pratiche per la presentazione delle domande di finanziamento a bandi regionali dedicati alle imprese (29 marzo) e il mercato dell’energia (5 aprile). Gli incontri si svolgeranno in modalità videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams. Per informazioni e link contattare info@liguria.cna.it.

Il programma:

Seconda giornata – martedì 22 marzo alle 15

Strumenti e forme di finanziamento per la riqualificazione degli edifici: casi pilota (durata 2 ore)

• La diagnosi energetica: strumento fondamentale ai fini delle richieste di finanziamento;

• Le principali forme di finanziamento a livello statale: il Conto Termico e il Superbonus;

• Caso reale: demolizione e ricostruzione del plesso scolastico Poggi Carducci sito in Sarzana.

Terza Giornata – martedì 29 marzo alle 15

Diagnosi Energetica e buone pratiche per la presentazione delle domande di finanziamento a bandi

regionali dedicati alle imprese (durata 2 ore)

• Diagnosi Energetica e processi produttivi:

a. La norma UNI 16247, parte III – Processi: lo scopo e il campo di applicazione della norma; gli elementi del processo di diagnosi energetica; l’analisi del processo produttivo.

b. I contenuti obbligatori del documento di diagnosi.

• Le buone pratiche per la presentazione delle domande di finanziamento a bandi regionali:

a. i contenuti minimi attesi nella documentazione obbligatoria;

b. l’analisi delle criticità della diagnosi energetica;

c. l’analisi costi benefici.

• Casi studio:

a. l’analisi ed efficientamento energetico di un’impresa operante nell’ambito della distribuzione e conservazione di prodotti alimentari;

b. l’analisi ed efficientamento energetico di un’impresa operante nell’ambito della riparazione di autoveicoli.

Quarta Giornata – martedì 5 aprile alle 15

Il mercato dell’energia (durata 2 ore)

• L’approvvigionamento di energia e gas in Italia:

a. le fonti di approvvigionamento;

b. la distribuzione;

c. la misura.

• Il mercato dell’energia e del gas:

a. il IPEX e la formazione delle tariffe energia;

b. il Pfor,t e la formazione delle tariffe gas;

c. le componenti soggette a libero mercato.

• L’andamento del costo dell’energia:

a. il prezzo dell’energia nel tempo;

b. l’attuale contesto economico e l’aumento dei prezzi dell’energia;

c. le misure governative e le strategie adottabili.

• La lettura della bolletta:

a. le misurazioni, acconti, conguagli;

b. le tariffe regolate e contrattazione libera.

• I contratti nell’ambito della gestione dell’energia, punti di forza e criticità eventuali;

• Le possibili agevolazioni per il risparmio energetico ed economico;

• Le Comunità Energetiche:

a. inquadramento normativo a livello nazionale e regionale;

b. alcuni casi di Comunità Energetiche.