Finisce a reti inviolate il recupero tra Imperia e Saluzzo

Imperia. L’Imperia di mister Antonio Soda hanno il recupero della 19esima giornata di campionato di serie D, andato in scena oggi pomeriggio allo stadio Nino Ciccione, contro il Saluzzo.

La cronaca

Primo tempo

1′ Iniziata al Ciccione

9′ Prima azione pericolosa dell’Imperia. Coppola pesca Lupoli che trova dentro l’area Cassata, il tiro del 9 finisce largo

16′ Lupoli! Mezza cilecca di Cassata, palla che si alza in area per il 10 che calcia come viene, Virano alza in corner

21′ Ci prova il Saluzzo, tiro in spaccata di Bedino. Per il direttore di gara c’è deviazione e quindi angolo

32′ Colpo di testa di Sina, centrale e facile per Caruso

41′ Buona trama Imperia. Cassata dentro per Lupoli, velo e palla a Coppola. La conclusione dell’11 è però deviata dalla difesa

45′ Un minuto di recupero

46′ Finisce così 0 a 0 un primo tempo con pochissime emozioni al Nino Ciccione

Secondo tempo

1′ Via alla ripresa senza cambi

8′ Primo cambio della gara. Entra Greco ed esce Crudo nel Saluzzo

10′ Fink Hassan si gira e calcia, Caruso in presa

12′ Fuori Pucinelli dentro Thiam, secondo cambio Saluzzo

14′ Sgroppata di Virga, cross e colpo di testa di Lupoli. Palla deviata in angolo

16′ Fuori Coppola, dentro Colantonio. Primo cambio Imperia

17′ Primo giallo della gara a Pittavino per un fallo su Canovi

20′ Esce Fink Hassan, entra Gaboardi

22′ Mazzafera grazie l’Imperia. Servito solo, da Bedino, a pochi metri dalla porta di Caruso calcia alle stelle

26′ Ancora cambio Saluzzo. Out Pittavino, in Caldarola

28′ Colantonio recupera palla e serve Cassata, tiro debole e centrale

29′ Losasso e Cappelluzzo per Cassata e Virga

31′ Ammonito Virano per perdita di tempo

32′ Sinistro di Giglio servito da Cappelluzzo, ancora facile per Virano

36′ Ultimo cambio Saluzzo fuori Serino, dentro Cinquemani. Soda richiama Lupoli per Rosati

39′ Espulso Caruso! Il portiere neroazzurro stende Gaboardi lanciato a rete dopo un errore di Fazio

40′ Fuori Canovi dentro Cefariello

42′ Cappelluzzo di tacco, parata di Virano

43′ Rosati! Da centro area calcia fuori di poco in spaccata

45′ Cinque di recupero

46′ Giallo a Giglio

47′ Ammonito Bedino che trattiene Fazio

49′ Rosati! Virani para in due tempi

50′ Finisce così. 0 a 0 al Ciccione, espulso Caruso

Il tabellino

Imperia 0 – Saluzzo 0

Ammoniti: 62′ Pittavino (S), 76′ Virano (S), 91′ Giglio, 92′ Bedino (S)

Espulsi: 84′ Caruso

Marcatori:

Le formazioni

Imperia: Caruso, Fazio, Mara, Petti, Virga (74′ Cappelluzzo), Giglio, Canovi (85′ Cefariello), Coppola (61′ Colantonio), Lupoli (81′ Rosati), Cassata (74′ Losasso). A disposizione: Cefariello, Morchio, Colantonio, Castaldo, Cappelluzzo, Losasso, Rosati, Montanari, Fatnassi. Allenatore: Soda.

Saluzzo: Virano, Serino (81′ Cinquemani), Pittavino (71′ Caldarola), Kieling, Carli, Sina, Crudo (53′ Greco), Mazzafera, Fink Hassan (65′ Gaboardi), Pucinelli (57′ Thiam), Bedino. A disposizione: Lancellotti, Caldarola, Cinquemani, Greco, Andtretta, Clerici, Gaboardi, Thiam, Costa. Allenatore: Briano.

Arbitro: Filippo Colaninno

Assistenti: Salvatore Gambino e Luca Bernasso.