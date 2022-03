Famiglia ucraina in fuga dalla guerra incontra il sindaco Biancheri

Sanremo. Questa mattina una famiglia ucraina in fuga dalla guerra ha raggiunto in treno Sanremo e si è presentata subito dopo a Palazzo Bellevue, chiedendo al primo cittadino Alberto Biancheri di essere ricevuta per un aiuto da parte della città. A darne notizia è lo stesso sindaco, che racconta l’episodio: “Una famiglia con due bambine piccole e con la mamma al nono mese di gravidanza: mi hanno raccontato di essere scappati da Rivne, città del nord dell’Ucraina e, dopo aver viaggiato per giorni, hanno raggiunto l’Italia. Tramite una loro rete di conoscenze si sono informati sulle comunità ucraine più popolose e hanno scelto di raggiungere Sanremo. Appena arrivati, abbiamo subito dato loro dei generi di prima necessità, acqua e viveri, poi abbiamo contattato il pronto soccorso per una prima ricognizione e Caritas per una prima accoglienza”, spiega il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri che ha seguito la vicenda in prima persona, insieme all’assessore alle politiche sociali Costanza Pireri.

“Sanremo è una città che è sempre stata in prima fila nella solidarietà e nella cooperazione internazionale – continua Biancheri – da ultimo con la crisi afghana di pochi mesi fa che ha portato in città decine di famiglie di rifugiati, molte delle quali ancora stabilite al soggiorno militare. Ma a differenza della rete di protezione internazionale attivata con la scorsa estate con i profughi afghani, prima con le evacuazioni di massa da Baghdad e poi con i ricollocamenti sul territorio, in questo caso gli ucraini fuggono con mezzi propri e raggiungono anche l’Italia autonomamente. La famiglia di stamattina ne è un esempio e temo che nei prossimi giorni altre migliaia di rifugiati si aggiungeranno a quelli che già stanno scappando da questa guerra folle”.