Ex tenente della polizia ucraina da Ospedaletti torna in patria per difenderla dai russi - Riviera24

Ospedaletti. «E’ la terra dove sono cresciuto, dove da piccolino andavo a pescare, devo difendere la mia patria». A dirlo è Yuriy Kramorenko, 49 anni, ex tenente maggiore della polizia ucraina, residente a Ospedaletti, tra i riservisti tornati in Ucraina per difendere la propria terra. Come altri suoi connazionali, Kramorenko è pronto a rientrare nell’esercito qualora venisse richiamato.

«Ho prestato servizio militare nell’esercito e poi sono entrato in polizia. Intorno al 2000 sono venuto in Italia. Qui ho iniziato a svolgere diversi lavori, anche se il mio obiettivo era quello di diventare imprenditore», racconta l’uomo, tornato in Ucraina poco prima dell’invasione delle truppe russe. «Già si sapeva che c’era nell’aria un conflitto», dice Kramorenko che ha deciso di restare in Ucraina, lasciando invece la moglie, la figlia e la madre al sicuro a Ospedaletti.

«Mi trovo vicino a Leopoli, ma non posso dare la mia posizione esatta. Al momento qui la situazione è ancora abbastanza tranquilla, anche se spesso i russi cercano di coprire le nostre comunicazioni ad esempio il segnale dei cellulari – – racconta -. La gente si sta attrezzando in previsione di una eventuale avanzata».

«Noi siamo come una barriera per l’Europa – conclude l’uomo – Finché combattiamo la guerra non arriva da voi, ma dovete darci una mano a resistere in tuti i modi possibile».

Assieme all’associazione cultura Integra, a Ospedaletti, è attiva una raccolta di beni di prima necessità che verranno portati in Ucraina a bordo di un furgone. Chi volesse aiutare può telefonare al seguente numero: 3201443124 (Irina).