Esce il video di “Bronx”: il nuovo singolo dei Filodiretto ambientato nella Pigna di Sanremo - Riviera24

Sanremo. Esce oggi, il 15 marzo, su Youtube “Bronx”, il videoclip del nuovo singolo della band pop-rock cantautorale Filodiretto, composta da Tommy (voce, chitarra acustica e piano), Marco Turchetto (cori, chitarra elettrica e tastiere), Ana Bolívar (cori, viola, bandola e percussione minore), Erik Boncore (cori, basso e basso fretless) e Fabio Saccoccia (batteria).

Il video è girato nel centro storico della Pigna di Sanremo: «Nel centro storico all’epoca c’era il pericolo di poter prendere una brutta strada. Il brano, sul genere cantautorato pop, è ispirato dall’autobiografia, visto che sono cresciuto nel centro storico e così ho vissuto quel periodo in cui c’erano difficoltà, e parla di due adolescenti che vivono nella Pigna di Sanremo negli anni ’90-’95. Vogliamo lanciare un messaggio di solidarietà, di amicizia e di speranza, perché alla fine i due adolescenti si danno una mano l’uno con l’altro e ne escono vincitori nel bene. Le difficoltà si possono sempre superare insieme» – spiega Tommy dei Filodiretto.

Il video ha la regia di Riccardo Di Gerlando, mentre l’audio è stato registrato al ‘Monkey Beat studio’ di Sanremo, fondato da Mauro Martini scomparso nel settembre 2020, e poi masterizzato da Giovanni Nebbia all’Ithil World di Imperia. Dopo aver partecipato al Rock in the Casbah 2021 e nello stesso anno alle finali nazionali del Sanremo Rock & Trend al Teatro Ariston, ora i Filodiretto presentano il loro singolo “Bronx”, un omaggio al centro storico di Sanremo: «Abbiamo partecipato ad una finale nazionale del Sanremo Rock all’Ariston proprio con il pezzo “Bronx”. Da lì abbiamo poi deciso di fare il video e di promuoverlo, avendo avuto un buon riscontro. Speriamo di poter fare dei live in estate, se sarà possibile, per promuovere quello che abbiamo fatto, “Bronx” e altri brani, e inoltre stiamo lavorando anche ad un album» – fa sapere Tommy.