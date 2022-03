Ercole Olivario, due aziende liguri in finale alla rassegna olearia nazionale - Riviera24

Imperia. Due aziende olivicole liguri – Olio Anfosso di Imperia e Lucchi e Guastalli della Spezia – sono in finale all’Ercole Olivario, concorso nazionale riservato ai produttori di olio italiano di altissima qualità. Il concorso, giunto quest’anno alla trentesima edizione, proclamerà i vincitori sabato 26 marzo 2022 a Perugia. Gli oli finalisti sono 110, prodotti da 96 aziende distribuite in 15 regioni d’Italia ad alta vocazione olivicola.

Il concorso è indetto da Unioncamere in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il supporto delle Camere di commercio italiane dei territori a maggiore vocazione olearia, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministero dello Sviluppo Economico e il sostegno di UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano e di Italia Olivicola.

I due produttori liguri sono approdati all’atto conclusivo dell’importante rassegna olearia con queste etichette: Olio Anfosso con “Anfosso”, Dop Riviera Ligure – Riviera dei Fiori; Lucchi e Guastalli con “Olea… Albero della Vita”, Dop Riviera Ligure – Riviera di Levante.

«Un plauso – il commento del presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi – alle due aziende, una imperiese e una spezzina, per l’arrivo in finale: un traguardo di grande prestigio che premia la qualità dell’olio di cui queste realtà sono ambasciatrici, in Italia e non solo. L’olio, a livello qualitativo, è uno dei prodotti di punta della nostra agricoltura: imprese che raggiungono risultati d’eccellenza contribuiscono a valorizzare non solo il prodotto, ma l’intero territorio».