Emergenza Ucraina, 20 alloggi di Arte Imperia per i profughi - Riviera24

Imperia. Sono in totale 20 gli alloggi messi a disposizione da Arte Imperia per i profughi ucraini in fuga dalla guerra. L’ente che gestisce le case popolari (oggi edilizia residenziale pubblica) del Ponente ligure, ha formato nelle scorse ore un elenco composto da 15 unità immediatamente disponibili e altre 5 che lo possono essere tra 20/40 giorni.

Nel dettaglio si tratta di 2 unità ad Apricale, 1 a Badalucco, 1 a Bordighera, 2 a Borghetto d’Arroscia, 1 a Cesio, 1 a Pietrabruna, 1 a Pigna, 1 a Santo Stefano al Mare, 1 a Taggia, 1 a Vallecrosia e 1 a Ventimiglia. I cinque appartamenti che richiedono una sistemazione che sia compatibile con i tempi dell’emergenza sono: 3 a Imperia (disponibili in 20/40 giorni), 1 a Ospedaletti e 1 sempre nella città di confine.

«Stamattina abbiamo ricevuto la richiesta, da parte di Regione Liguria, di individuare gli alloggi liberi che possono ospitare, eventualmente da subito, chi fugge dalla guerra in Ucraina. Ci siamo attivati immediatamente indicando sia gli immobili disponibili che quelli che necessitano di alcuni lavori ma che possono comunque offrire un luogo di prima accoglienza confortevole e sicuro», commenta l’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini.

(Nella foto una recente inaugurazione di un alloggio Arte a Imperia)