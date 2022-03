Elezioni comunali, Rifondazione di Sanremo-Taggia “Valeria Faraldi” propone una lista civica di Sinistra

Taggia. «Il Circolo di Rifondazione di Sanremo-Taggia “Valeria Faraldi” in linea e coerenza con i propri principi di salvaguardia del bene pubblico, in favore della Sanità pubblica, per una difesa del territorio evitando gettate di cemento inutili e pericolose anche in zone a rischio esondazione, e per salvaguardare la popolazione da speculazioni sulla gestione dei rifiuti, propone una lista civica di Sinistra, nella sostanza e nei fatti, per le elezioni comunali a Taggia nel 2022, aperta a tutte quelle persone di Sinistra che condividano i nostri principi, e che giustamente, alla luce delle nuove separazioni, possono contare su una unica lista civica di vera Sinistra in contrapposizione allo strapotere arrogante della giunta attuale» – annuncia il Circolo di Rifondazione di Sanremo-Taggia “Valeria Faraldi”.

«Per questa nostra decisione metteremo in agenda, in tempi brevi, una conferenza stampa dove esporremo il nostro progetto e le fondamenta del nostro programma e qualsiasi persona di Sinistra che voglia aderire e apportare idee per migliorare la qualità di vita dei Taggesi. Il nostro non sarà un “programma elettorale” vuole essere qualcosa di più protratto nel tempo e non dimenticato a chiusura dei seggi. Le porte della Casa del Popolo sono aperte a chi non abbia necessariamente una tessere di Rifondazione Comunista in tasca, ma più importante, abbia idee per il bene comune» – fa sapere il Circolo di Rifondazione di Sanremo-Taggia “Valeria Faraldi”.