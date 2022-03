Ecco il calendario manifestazioni sportive 2022 di Sanremo, «Il vero punto di forza è la città»   - Riviera24

Sanremo. Palazzo Bellevue presenta il calendario degli appuntamenti sportivi. Si va da quelli storici quali la Milano-Sanremo (19 marzo), il Rally (6 -10 aprile), la tappa del Giro d’Italia (20 maggio) e il Rally Storico (13 -15 ottobre), passando per le grandi regate, i concorsi ippici internazionali, le gare motociclistiche, le maratone per arrivare al tennis, rugby, judo, pallavolo, hand bike. La serie di date è stata proposta dall’assessorato al turismo e allo sport guidato da Giuseppe Faraldi.

«Il vero punto di forza è la città di Sanremo – commenta l’amministratore comunale— con un calendario di oltre 30 eventi di rilievo nazionale ed internazionale che si snodano da metà marzo sino a metà dicembre, per un importo di circa 152 mila euro, realizzati anche grazie alla compartecipazione del Tavolo del Turismo. Sono appuntamenti di grande richiamo e tradizione, dove trovano spazio anche novità che permettono di rendere ancora più appetibile il “prodotto Sanremo”. Ad esempio, il Campionato Italiano di Sprint Relay a staffetta nel centro storico: gli atleti, leggendo una carta topografica speciale molto dettagliata, dovranno trovare la via più veloce per arrivare al traguardo passando per tappe obbligatorie. Oppure, il “Torneo ATP Challenger 80 Sanremo” che ritorna dopo oltre un decennio e in occasione del quale giocheranno i migliori giovani tennisti mondiali e le promesse del tennis italiano».

Sanremo inoltre viene scelta anche perché ritenuta location ideale per esaltare l’evento stesso, come nel caso della rievocazione storica della coppa Milano — Sanremo, del raduno Ferrari o dell’evento di auto sportive “Targa Sobrero 2022”. «Lo abbiamo detto molte volte — continua l’assessore Faraldi – e non perdiamo occasione di ribadirlo: gli eventi sportivi rappresentano un importante volano economico e un’’irrinunciabile promozione del territorio, anche in un’ottica di sinergia tra gli enti. Ne sono un esempio il trofeo internazionale di motociclismo di Ospedaletti che per la prima volta trova spazio nel nostro calendario manifestazioni e la 14esima edizione della Hat Sanremo — Sestriere, un viaggio attraverso le Alpi di Pimonte e Liguria pensato come occasione per condividere la passione della moto»

EVENTI SPORTIVI MARZO / DICEMBRE 2022

1 YACHT CLUB SANREMO ASD INTERNATIONAL ITALIAN DRAGON CUP 17/20 marzo

2 UNIONE CICLISTICA SANREMO SSD ARL VIII GRANFONDO “SANREMO-SANREMO” LA CLASSICISSIMA 18/20 marzo

3 COFANCY SRL GRANDI AUTO GOLF EXPERIENCE 31 marzo/3 aprile

4 CLUB DELLA RUGGINE ASD XIII RIEVOCAZIONE STORICA COPPA MILANO SANREMO 2 aprile

5. MOTO CLUB ENDURO SANREMO ASD GARA MOTOCICLISTICA GRUPPO 5 FUORISTRADA FMI 3 aprile

6 TENNIS SANREMO SRL SSD TORNEO TENNIS APT CHALLENGER 80 SANREMO 3/9 aprile

7 YACHT CLUB SANREMO ASD EUROPEAN DRAGON CHAMPIONSHIP 4/8 aprile

8 ASD SANREMO RUGBY VII FESTIVAL DEL RUGBY SANREMO 9/10 aprile

9 FERRARI CLUB “PASSIONE ROSSA” RADUNO FERRARI 22/24 aprile

10. AMATORI ORIENTEERING GENOVA ASD CAMPIONATI ITALIANI di SPRINT RELAY A STAFFETTA 1 maggio

11 COMITATO REGIONALE LIGURE FIJLKAM RAGAZZI 21 maggio

12. COMUNE DI OSPEDALETTI SANREMO/AUTODROMO OSPEDALETTI 29° TROFEO INTERNAZIONALE DI MOTOCICLISMO – 4/5 giugno

13. UNIONE CICLISTICA SANREMO SSD ARL 51% CICLOTURISTICA MILANO/SANREMO 5 giugno

14. SOC. IPPICA SANREMO ASD CONCORSO IPPICO INTERNAZIONALE CSI ** STELLE 9/12 giugno

15 YACHT CLUB SANREMO ASD 69° ROLEX GIRAGLIA 10 giugno

16. SOC. IPPICA SANREMO ASD CONCORSO IPPICO INTERNAZIONALE CSI STELLE 16/19 giugno

17 VOLLEY NATIONAL MEETING BEACH VOLLEY SANREMO 24/26 giugno

18. GIO EGIO TEAM TARGA SOBRERO 2022 18/19 giugno

19 COMITATO ORG, SANREMO MARATHON RUN FOR THE WHALES 2022 18 giugno

20 OVER 2000 RIDERS 4° EDIZIONE HARD ALP TOUR “PAVIA/SANREMO* 17 luglio

21 TENNIS CLUB SOLARO ASD VOLEE’ CUP TENNIS CLUB SOLARO 19/28 agosto

22 OVER 2000 RIDERS 14° EDIZIONE HARD ALP TOUR “SANREMO/SESTRIERE” 2/3 settembre

23 RIVIERA TRIATHLON 1992 ASD CHALLENGE SANREMO – XV TROFEO D.RAMBALDI – XVIII MEMORIAL M. GAVINO 23/25 settembre

24 ASD CANOTTIERI SANREMO TROFEO DEI PRESIDENTI 24/25 sett 3

25 NUOVA LEGA PALLAVOLO SANREMO ASD 38° SANREMO INTERNATIONAL VOLLEY CUP – 29° MEMORIAL DADO TESSITORE 24 settembre

26 POL INTEGRABILI SANREMO ASD 8° TROFEO HAND BIKE CITTA’ DI SANREMO 8/9 ott

27 YACHT CLUB SANREMO ASD 39° TROPHEE GRIMALDI 16 ottobre

28 YACHT CLUB SANREMO ASD 39° TROPHEE GRIMALDI 28/30 ottobre

29 COMITATO ORG. SANREMO MARATHON 25/27 novembre

30 YACHT CLUB SANREMO ASD REGATA MEETING INTERNAZIONALE DEL MEDITERRANEO 8/11 dicembre

31 YACHT CLUB SANREMO ASD REGATA INT.LE WINTER SERIES DRAGONI 2022 16/18 dicembre