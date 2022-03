Ospedaletti. Squalifica per Alessio Negro dell’Ospedaletti Calcio.

E’ la decisione del giudice sportivo dopo le partite di play out di Eccellenza andate in scena lo scorso 13 marzo.

Tra i calciatori non espulsi vi è infatti anche il calciatore orange che, secondo il provvedimento disciplinare, ottiene una «squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II INFR)».