Eccellenza, play off: il Taggia vince

Taggia. Domenica positiva per il Taggia che riesce a battere fuoricasa il Rapallo R. 1914 Rivarolese per 2-3

durante la terza giornata dei play off di Eccellenza.

Al campo sportivo Umberto Macera a Rapallo gli ospiti vincono grazie alle reti di Ravoncoli, al 3′ del secondo tempo, di Rotolo, al 18′ del secondo tempo, e di Carletti, al 22′ del secondo tempo. Non bastano ai padroni di casa i due gol di Zunino (31′ st) e Panepinto (48′ st). La partita termina 2-3 per il Taggia che conquista così tre punti.

Il Taggia tornerà in campo domenica 27 marzo alle 15 per affrontare il Campomorone Sant’Olcese.

(Foto da Facebook di Taggia Calcio)