Eccellenza, finisce con un pareggio Cadimare-Ventimiglia Calcio - Riviera24

Ventimiglia. In terra spezzina il Ventimiglia Calcio perde l’ennesima occasione di arrivare alla prima vittoria dei playout di Eccellenza. Il Cadimare era un avversario non travolgente, i ragazzi di Luccisano dopo mezzora erano in vantaggio 2-0. E invece alla fine hanno pareggiato. Dopo quattro pareggi, i granata “devono” portare a casa una vittoria ma all’orizzonte c’è il derby con l’Ospedaletti, partita aperta a qualsiasi risultato.

La cronaca racconta che dopo due minuti i granata vanno in vantaggio grazie ad Allegro che sfrutta al meglio una punizione di Ventre. A metà primo tempo Rea viene travolto in area avversaria. Rigore, Ventre come al solito non sbaglia dal dischetto. Il Ventimiglia a questo punto cerca il 3-0 ma non lo trova, da segnalare però una traversa e gli spezzini che non si perdono d’animo.

La ripresa comincia col Cadimare all’arrembaggio. Dopo 7 minuti i padroni di casa accorciano grazie a Ballani, scattato sul filo del fuorigioco: Scognamiglio deve rassegnarsi a raccogliere la palla nel sacco. La seconda rete arriva poco dopo in seguito a fallo laterale: ci pensa Cupini a pareggiare i conti con gli ospiti. Poi è ancora un gran batti e ribatti tra le due squadre, ma il risultato non cambia più.

Cadimare-Ventimiglia Calcio 2-2 (52′ Ballani; 62′ Cupini) (2′ Allegro; 30′ Ventre rig.)

Cadimare: Bertagna; Bertano; Manfroni; Ferani; Noto; Mussi; Lazzoni; Naclerio; Bertolla; Della Piana; Ballani. A disposizione: Rossi; Dell’amico N.; Liguori; Aighetti; Cupini. Allenatore: Cenderelli.

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio; Akkioui; Allegro; Musumarra; Eugeni; Oliveri; Sparma; Trotti; Rea; Ventre; Ala. A disposizione: Brizio; Bestagno; El Kayari; Mei; Ierace; Serpe; Calcopietro; Mamone. Allenatore: Lamberti.