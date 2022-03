Dura risposta di Pino Camiolo alle critiche di Maria Nella Ponte - Riviera24

Dura replica del Presidente del Consiglio Comunale di Imperia Pino Camiolo alle critiche mossegli dalla portavoce del Movimento 5 Stelle Maria Nella Ponte.

Durante il consiglio comunale di ieri infatti quattro consiglieri di minoranza hanno abbandonato dall’aula per protesta e la dottoressa Ponte aveva commentato in modo molto piccato il comportamento del presidente Camiolo: “Bisognerebbe veramente far studiare il regolamento al presidente; io gli suggerisco di aprire la sera dieci minuti al giorno il regolamento del Consiglio Comunale, lo statuto, e leggere un articolo, magari prima della fine della legislatura lo impara”.

La risposta tranchant di Camiolo non si è fatta tuttavia attendere: il presidente ai nostri microfoni non solo ha rispedito le critiche al mittente “La consigliera Ponte con i suoi soliti atteggiamenti ogni volta che viene non c’è consiglio comunale senza che pianti una bagarre incredibile mentre tutti gli altri consiglieri di maggioranza e di minoranza discutono civilmente sempre (…) perché probabilmente non studia le pratiche, non partecipa neppure alle commissioni e quindi quando arriva qua è talmente impreparata che l’unico suo mezzo per poter dire la sua è buttarla in bagarre: è in confusione totale” ma ha anche ribadito la correttezza della sua scelta concludendo “consiglio alla consigliera Ponte di darsi una calmata e di non buttarla sempre in bagarre perché tanto questo atteggiamento suo non paga”.