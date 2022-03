Due vittorie per la Nlp Sanremo - Riviera24

Sanremo. Due vittorie per 3/0 nel campionato Under 17 maschile per la Nlp Sanremo.

Giovedì 3 marzo l’Impresa Edile Amg si è imposta in trasferta contro il Volley Imperia. In una partita a tratti equilibrata e combattuta i matuziani si sono imposti grazie ai buoni attacchi di Balbis e Migliore ed all’attenta ricezione di Bortesi e Graglia:25/17 25/19 25/20.

Lunedì 7 stesso risultato contro l’Albisola Blu in trasferta: 25/17 25/17 25/17. Sebbene rimaneggiata per alcune assenze la Amg ha imposto il proprio gioco senza grossi problemi con i muri di Ghiretti al centro e la regia di El Jaidouli.

«Sei punti importanti sia per la classifica sia per il morale, ma commettiamo ancora troppi errori ed ingenuità soprattutto in difesa. Dobbiamo continuare a lavorare perché ora ci attende la parte più importante della stagione» – commenta l’allenatore Minaglia.

La formazione: Balbis Alessio, Chiantore Mattia, Bortesi Federico, El Jaidouli Hicham, Farisano Christian, Ghiretti Gabriele, Graglia Lorenzo, Mauro Carlos, Migliore Filippo.