Due imperiesi per Lille-Chelsea: Davide Massa sarà l’arbitro, Stefano Alassio l’assistente - Riviera24

Imperia. Due imperiesi in Champions League. Si tratta di Davide Massa e Stefano Alassio, che sono stati designati come arbitro e assistente per la partita tra Lille e Chelsea, in programma mercoledì 16 marzo alle 21.

Il fischietto imperiese sarà coadiuvato anche dall’assistente Filippo Meli, mentre il quarto uomo sarà Luca Pairetto. Al Var, invece, ci saranno Massimiliano Irrati e Maurizio Mariani (Avar).

La partita sarà valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.