Due bimbi ucraini malati di tumore trasferiti al Gaslini di Genova - Riviera24

Genova. Sono atterrati all’aeroporto di Milano Linate per poi raggiungere Genova, i due bambini affetti da neoplasie che saranno presi in carico all’Istituto Gaslini. Il loro trasferimento presso l’ospedale pediatrico per i primi accertamenti è stato realizzato tramite il sistema 118-Protezione civile di Regione Liguria da Anpas Liguria, attraverso anche l’ausilio di una mediatrice culturale volontaria.

Dopo i primi accertamenti presso l’ospedale pediatrico, i minori con i loro familiari saranno ospitati presso la struttura gestita dalla Protezione civile regionale in via Liri a Genova.