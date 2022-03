“Disguidi”, a Sanremo firma copie della raccolta di poesie di Aldo Viano

Sanremo. Aldo Viano, il 16 aprile presso la libreria Sanremolibri, firmerà le copie della sua raccolta di poesie dal titolo “Disguidi”.

Nato nel 1957, ha sempre vissuto a Sanremo dove si è diplomato interprete-traduttore. Ha intrapreso giovanissimo la carriera alberghiera. Dopo molte esperienze nella Riviera dei Fiori e in Costa Azzurra, è approdato all’Hotel de Paris di Monte-Carlo dove ha lavorato come quadro superiore per una ventina d’anni. Raggiunta finalmente la pensione, ha ritrovato la sua antica passione: scrivere. In gioventù ha collaborato con alcune riviste letterarie, sia italiane che francesi. Ha pubblicato il suo primo libro, una raccolta di racconti basata sulla sua esperienza professionale, “Cronache dal Grand Hotel“, con la casa editrice Leucotea di Sanremo, distribuita da Libro Co. (6 luglio 2020). La sua seconda opera di narrativa, il romanzo esistenziale “Confessare”, uscirà a maggio per quelli di Echos Edizioni.

«Nel frattempo, ho messo mano alle mie poesie scritte nell’arco di una trentina d’anni. Le ho rimaneggiate infinite volte finché una casa editrice non mi ha offerto l’occasione di tagliare il cordone ombelicale. La mia silloge poetica dal titolo “Disguidi” è stata pubblicata il 10 marzo 2022 da Controluna Edizioni (gruppo editoriale Il Seme Bianco), distribuita da Messaggerie Libri» – racconta Aldo Viano.