Dipendenti Rt di nuovo senza stipendio, sindacati dal presidente Scajola

Imperia. Nuova missione presso il palazzo della Provincia questa mattina per il caso aperto della Riviera Trasporti. I sindacati dell’azienda hanno chiesto un incotro al presidente Claudio Scajola per denunciare che i lavoratori stanno accusando un nuovo ritardo nel pagamento degli stipendi. Stando a quanto si apprende, Rt non avrebbe saldato le mensilità di marzo, come previsto, il 25 del mese, accumulando ad oggi 5 giorni di ritardo. I motivi che avrebbero portato all’ennesimo contraccolpo sulla retribuzione dei dipendenti sarebbero legati a problematiche relative alla loro situazione contributiva.

Il presidente Scajola – riferiscono i sindacalisti presenti questa mattina – si è preso impegno di verificare l’accaduto.