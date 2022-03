Diano Marina, si sblocca la vendita dell’ex Hotel Teresa

Diano Marina. Si sblocca dopo anni di attese, promesse d’acquisto e aste deserte, la vendita dell’ex Hotel Teresa di viale Torino. Alla scadenza delle ore 16 di ieri, sono state diverse le offerte di potenziali acquirenti arrivate sulla scrivania del delegato alla vendita e custode giudiziale, l’avvocato Guido Belmondo della Città degli aranci.

L’ex albergo, finito all’asta ormai quasi un decennio fa, potrebbe essere aggiudicato in via definitiva nei prossimi mesi per un importo intorno ai 3 milioni di euro. L’immobile giace da anni in stato di abbandono e degrado, dominando, con la sua struttura fatiscente, un tratto di lungomare con annesse spiagge turistiche. Il prezzo di vendita si è praticamente dimezzato dall’ultima asta pubblica che si era svolta nel 2018, a cui era possibile partecipare con un’offerta minima di circa 7 milioni di euro, contro i 2,5 a cui potrebbe essere ceduto oggi.

In posizione unica e privilegiata, il Comune di Diano, per accrescere le possibilità di valorizzare l’ex Hotel Teresa, aveva aperto alla sua trasformazione in appartamenti in misura del 40% della superfice agibile, chiedendo in cambio abbattimento e ricostruzione dell’intero edificio ad opera del futuro proprietario. Il restante 60% dell’immobile dovrebbe essere invece riadibito ad attività ricettiva. Per individuare l’acquirente definitivo e arrivare al perfezionamento della vendita c’è tempo fino a luglio, termine entro il quale dovranno essere versati gli acconti.