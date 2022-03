Diano Marina, nuovi appuntamenti con “La Storia nel Parco” al museo civico del Lucus Bormani

Diano Marina. Dopo il successo degli appuntamenti di febbraio, il Museo Civico del Lucus Bormani propone per il prossimo mese di aprile una nuova serie di laboratori didattici con “La Storia nel Parco”, mirata alla scoperta del passato e alla conoscenza delle vicende millenarie del Golfo dianese, che avrà luogo nella suggestiva cornice offerta dal giardino di Palazzo del Parco, sede del Polo Culturale di Diano Marina.

Il primo appuntamento “Scrivendo con i Romani!” avrà luogo nei giorni giovedì 7 e sabato 9 aprile a partire dalle 15 e permetterà tramite attività laboratoriali e ricostruzioni in scala originale di corredi e strumenti antichi, di scoprire com’erano realizzati i papiri e gli altri supporti scrittori, con quale strumento si scriveva e come si realizzava l’inchiostro.

Il secondo appuntamento, invece, “Costruiamo un mosaico!” è in programma per i giorni di venerdì 22 e sabato 23 aprile a partire dalle ore 15 e farà scoprire ai giovani partecipanti tutti i segreti che si celano dietro al mondo dell’arte del mosaico di epoca romana, provando a loro volta a diventare dei piccoli mosaicisti. I laboratori del giovedì e del venerdì sono riservati alle scuole primarie e secondarie. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina. Per i laboratori è gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni contattare il Museo Civico del Lucus Bormani, a Palazzo del Parco, in corso Garibaldi 60 a Diano Marina, telefonando il +39 0183.497621, scrivendo a museodiano@istitutostudiliguri.191.it o su www.iisl.it. Il museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram. Ingresso speciale “ripartenza” 2021: intero € 3,00; ridotto € 2,00; visite guidate e laboratori € 2,50. Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì-venerdì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17.