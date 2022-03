“Degustando”, venerdì 18 marzo nuovo appuntamento con le cene gourmet di Baia Beniamin - Riviera24

Ventimiglia. Il 18 marzo torna “Degustando”, appuntamento dedicato alle cene gourmet di Baia Beniamin, ristorante e locanda di Grimaldi Inferiore, situato a pochi passi dal confine con la Francia nei pressi di una delle spiagge più affascinanti del territorio.

Lo chef Luca Napoli e il suo staff sono pronti a deliziare i palati più esigenti con un menù di cinque portate: si parte con un aperitivo di benvenuto, a cui seguiranno ceviche di pesce e féroce di avocado e calamaretto ripieno, carciofi e pomodori confit per antipasto. Tagliolini 40 tuorli, gamberi e pesto di rucola come primo e coniglio arrosto, pinoli, asparagi e fondo bruno per secondo. La serata chiuderà in bellezza con il millefoglie ai frutti rossi. I piatti saranno accompagnati da sei calici di vini selezionati dalla cantina del ristorante.

Costo a persona 60 euro, prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni al numero fisso 0184 1958823 o al cellulare (+39) 328 4416360.