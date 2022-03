“Degustando”, pesce protagonista nel menù gourmet dell’11 marzo al ristorante Baia Beniamin - Riviera24

Ventimiglia. L’11 marzo nuovo appuntamento con “Degustando”, dedicato alle cene gourmet del ristorante e locanda Baia Beniamin, situato a Grimaldi Inferiore a pochi passi dal confine con la Francia, nei pressi di una delle spiagge più belle del Ponente ligure.

Lo chef Luca Napoli e il suo staff sono pronti a deliziare la clientela con un menù interamente dedicato al pesce: si parte con un aperitivo di benvenuto, a cui seguiranno due antipasti: carpaccio di pesce crudo, nocciole e maionese all’aglio nero e brandacujun. Gnocchetti di patate con triglie alla livornese come primo e pescato alla ligure, asparagi e olive taggiasche per secondo. Chiude in bellezza il dessert ai cinque cioccolati.

Costo a persona 60 euro, prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni al numero fisso 0184 1958823 o al cellulare (+39) 328 4416360.