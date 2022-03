“Degustando”, il 1° aprile nuovo appuntamento con le cene gourmet del ristorante Baia Beniamin - Riviera24

Ventimiglia. Il 1° aprile al ristorante e locanda Baia Beniamin torna “Degustando”, appuntamento dedicato alle cene gourmet. Il locale, situato a Grimaldi Inferiore, a pochi passi dal confine con la Francia, nei pressi di una delle spiagge più belle e spettacolari del Ponente ligure, è pronto a deliziare la propria clientela con portate ricercate a base di pesce e crostacei.

Questo il menù ideato dallo chef Luca Napoli e dal suo staff: si parte con un aperitivo di benvenuto, a cui seguiranno carpaccio di pesce, olio di nocciole e dragoncello e capesante, clorofilla e insalatina di asparagi come antipasti. Tagliolini 40 tuorli, gamberi e carciofi come primo e branzino di lenza e primizie di stagione come secondo. Si chiude in bellezza con il dessert: cremoso al lime, fragole e miele di castagno. I piatti saranno accompagnati da sei calici di vini selezionati dalla cantina del ristorante.

Costo a persona 60 euro, prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni al numero fisso 0184 1958823 o al cellulare (+39) 328 4416360.