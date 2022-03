Degrado e insicurezza, da Baragallo 300 firme per chiedere l'intervento del Comune - Riviera24

Sanremo. «Gentile sindaco del Comune di Sanremo, alla luce degli ultimi fatti di cronaca, da ultimo la rapina nella farmacia di zona e altri tentativi avvenuti nel corso di questi mesi, chiediamo che al Baragallo siano al più presto installate le telecamere di videosorveglianza, essendo il nostro l’ultimo quartiere della città rimasto senza. Inoltre, chiediamo all’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella che si attivi per ripristinare urgentemente l’asfalto di via Margotti, ormai compromesso dalle radici degli alberi che hanno creato sulla strada dossi e avvallamenti pericolosi per l’incolumità pubblica».

Con una petizione di quartiere, i residenti del Borgo sono tornati a chiedere compatti l’attenzione all’amministrazione comunale. A partire dal tema della sicurezza. Lo hanno dimostrato i recenti fatti di cronaca, il cui ultimo episodio, risalente al 5 gennaio, è stata la rapina a mano armata commessa ai danni della farmacia di via Dante Alighieri, a due passi dalle scuole. La petizione promossa dai residenti ha raccolto in poco più di 48 ore oltre 300 firme, già consegnate, nei giorni scorsi, nelle mani degli assessori assessori Lucia Artusi (Ambiente) e Mauro Menozzi (Arredo urbano) e delle consigliere Ester Moscato e Simona Moraglia che si sono recati sul posto per un primo sopralluogo necessario a comprendere tutte le problematiche segnalate.

Tra queste c’è anche la questione dell’asfalto sollevato dalle radici dei pini in via Margotti. Nella petizione protocollata in Comune viene richiesto espressamente un intervento urgente del settore Lavori pubblici.

(Nella foto l’intervento dei carabinieri in via Dante Alighieri)