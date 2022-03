Degrado del cimitero monumentale, interrogazione della Lega: «Perché non sfruttare il PNRR?»

Sanremo. «Perché l’amministrazione comunale non ha pensato agli ingenti fondi messi a disposizione dal PNRR per dare una risposta all’incresciosa situazione in cui versa il cimitero monumentale?». A domandarselo è il gruppo Lega in consiglio comunale che, per mano del consigliere Daniele Ventimiglia, ha depositato questa mattina un’interrogazione urgente, rivolta a sindaco e assessori competenti, sullo stato del campo santo della Foce.

Il capogruppo del Carroccio chiede lumi sulla mancata inclusione del monumentale tra le istanze di accesso ai fondi del PNRR per il capitolo “parchi e giardini”. «Il Comune di Sanremo ha proposto per il finanziamento il recupero dei giardini di Villa Angerer e di Villa Zirio, non pensando al monumentale che da decenni versa in situazioni critica e meriterebbe risorse straordinarie per essere messo in sicurezza. Un’occasione, quella del PNRR, che è stata colta da tanti altri comuni italiani dove hanno sede cimiteri monumentali», – commenta Ventimiglia.

Il capogruppo e i consiglieri Isaia e Stella puntano il dito anche su “tutta la zona del cimitero della Foce, partendo dal sagrato della chiesa, al contiguo cimitero, al confinante ex deposito delle corriere, proseguendo verso la strada che porta ai stabilimenti balneari, che versa in totale stato di abbandono, di incuria e sporcizia”.

Il testo dell’interrogazione

Ill.mo signor Presidente, il sottoscritto Avv. Daniele Ventimiglia, Stefano Isaia, dott. Marco Stella, del gruppo Lega, con la presente interrogazione espongono quanto segue:

Premesso,

che il cimitero Monumentale della Foce versa ormai nel degrado più assoluto, nonostante tanti investimenti dedicati.

che tutta la zona, partendo dal sagrato della chiesa, al contiguo cimitero, al confinante ex deposito delle corriere, proseguendo verso la strada che porta ai stabilimenti balneari, versa in totale stato di abbandono, di incuria e sporcizia.

è necessario quindi intraprendere le più efficaci azioni amministrativa, atte a pianificare, anche attraverso i fondi del PNNR (parchi e giardini), la riqualificazione ed adeguamento del cimitero monumentale e del parco verde interno e dell’intera zona.

Quanto sopra premesso

Il sottoscritti consiglieri interrogano il Sindaco e la giunta a riferire in merito a quanto richiesto.

I consiglieri

Avv. Daniele Ventimiglia

Stefano Isaia

Dott. Marco Stella