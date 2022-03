DAPHNÉ Sanremo porta la moda sostenibile a Dubai - Riviera24

Sanremo. La parola d’ordine a EXPO DUBAI 2020 è sostenibilità e la Maison DAPHNÉ di Sanremo è stata scelta, dalla Chambre des énergies renouvelables et de l’Ecologie de Monaco (CEREM), come ospite e modello di azienda familiare etica per parlare di moda sostenibile, tessuti organici e rigenerati.

Un’opportunità di crescita e importante confronto con la cultura araba per porre i presupposti di nuove sinergie con donne imprenditrici di valore e gli incontri business sostenuti da Regione Liguria attraverso Promos Italia. La cultura, l’etica, l’imprenditoria ligure e la moda sono di stimolo per nuovi progetti seguendo i principi dei 17 Goals dello Sviluppo Sostenibile.

L’incontro è stato un’occasione per rafforzare i legami con questo affascinante territorio e DAPHNÉ, attraverso le proprie competenze e know-how dei maestri artigiani di Liguria, sostiene una visione di sviluppo sostenibile condivisa a beneficio di entrambi i Paesi. Questa settimana di visita ha evidenziato diversi fattori di successo del Made in Italy e dei cluster italiani come la moda, ossia la capacità di fare sistema fra piccole e medie imprese e la capacità di coniugare tecnologia con tradizione, creatività e stile.

La cooperazione internazionale è fondamentale per la realizzazione di programmi sfidanti in un settore di tradizione come quello del fashion per facilitare le opportunità di export per le aziende dai forti valori familiari come DAPHNÉ Sanremo che da sempre valorizza l’artigianato d’eccellenza e il Made in Italy.