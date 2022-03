Dalla Turchia ad Imperia nelle ricette di Semsinur

Imperia. La cultura molto spesso passa anche dalla tavola e incontra opinioni, colori e gusti differenti. Far conoscere le tradizioni della Turchia ad Imperia è l’idea di Semsinur Balci, una ragazza di 30anni che si è trasferita con tutta la famiglia nella “città dell’olio”.

Un profilo Instagram con quasi 10mila follower, molto seguito non solo nel capoluogo, ma in tutta la provincia: Semsinur racconta attraverso le sue ricette, un po’ di casa: «Ho iniziato a pubblicare le foto dei piatti che in famiglia cuciniamo ogni giorno. Molte persone hanno iniziato ad appassionarsi alla cucina turca e a contattarmi per avere le ricette. E’ un modo diverso per portare un po’ della nostra storia e della nostra cultura sulle tavole del paese dove abitiamo» commenta Semsinur.

Guardando il profilo di“cucina_turca”, è curioso scoprire questo connubio fra i piatti, tipici della Turchia e quelli italiani e vedere come si ritrovino con nomi diversi ma con gli stessi ingredienti. Passare dalle ricette dei tortellini a quelli dei “manti”, dai bomboloni alla crema ai “baklava” con pistacchio alla fine non sembra così difficile.

“Un odore dolce e speziato insieme, che poi è l’odore di tutta la Turchia”, come diceva Georges Simenon, l’inventore di Maigret.