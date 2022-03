Dalla provincia di Imperia a Roma per il trentennale del 118 - Riviera24

Roma. E’ stato celebrato stamane il trentennale del 118 in Italia, con la parata per le vie della Capitale e l’Angelus di Papa Francesco in Piazza San Pietro.

Hanno preso parte alla cerimonia rappresentanti delle società scientifiche, organizzazioni di volontariato e associazioni tecnico professionali, grandi organizzazioni del soccorso sanitario italiano: Misericordie D’Italia, Croce Rossa Italiana e ANPAS.

Dalla provincia di Imperia a Roma per il trentennale del 118

La provincia di Imperia era presente con una delegazione del 118 di Imperia e della Croce Azzurra – Misericordia di Vallecrosia in qualità di esponente delle Misericordie Liguri nell’estremo Ponente. Ha aperto la cerimonia in Via della Conciliazione la fanfara delle Misericordie.