Da Regione Liguria 1,3 milioni di euro per messa in sicurezza di Rio Torre, Pallini: «Finanziamento importante per Santo Stefano al Mare» - Riviera24

Santo Stefano al Mare. La Giunta regionale ha approvato lo stanziamento di 1,3 milioni di euro da destinare al Comune di Santo Stefano al Mare per la messa in sicurezza del tratto finale del Rio Torre.

«Un finanziamento importante per Santo Stefano al Mare» – commenta il sindaco Marcello Pallini – «Grazie al quale metteremo in sicurezza una zona a rischio dal punto di vista idrogeologico. Il rio, infatti, passa sotto alcune abitazioni del Paese, e in caso di forti piogge potrebbe esondare, provocando danni ad alcuni edifici situati nel centro storico. Ringrazio l’assessore Giacomo Giampedrone per aver stanziato una cifra così importante e l’assessore Marco Scajola, sempre attento ai bisogni del territorio».

Conclude il sindaco Pallini: «La messa in sicurezza di un’area sensibile per Santo Stefano rappresentava una priorità, sono soddisfatto che la pratica sia andata a buon fine, a breve potremo iniziare i lavori».