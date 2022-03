Da Dolceacqua in Ucraina per portare aiuto ai profughi, i volontari: «Aiutateci a salvarli, serve un pulmino» - Riviera24

L'appello

Da Dolceacqua in Ucraina per portare aiuto ai profughi, i volontari: «Aiutateci a salvarli, serve un pulmino»

Cassini: «Purtroppo per caricare il mezzo di medicinali e alimenti per bambini abbiamo dovuto smontare tutti i sedili posteriori, quindi non potremo portare nessuno con noi al ritorno, ma torneremo di nuovo»