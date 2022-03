Cultura florovivaistica locale al centro del nuovo meeting del Lions Club Sanremo Host - Riviera24

Sanremo. Istruttiva serata proposta dal Lions Club Sanremo Host in occasione del meeting del 25 marzo presso il ristorante Buca Cena del Golf Club Sanremo.

Alla presenza di numerosi ospiti, dopo il tradizionale saluto di benvenuto da parte del presidente Giancarlo Buschiazzo, la conviviale è iniziata con la proiezione di un filmato, realizzato dal socio Roberto Pecchinino, che ha illustrato la visita del Club alla Villa Bel Respiro, sede sanremese dell’Istituto Sperimentale di Floricoltura.

Nella Villa Bel Respiro, edificata nel 1893 su progetto dell’architetto Pio Soli, nel 1925 Mario Calvino (padre di Italo) realizzò, con l’approvazione e lungimiranza del sindaco Orazio Raimondo, la prima Stazione Sperimentale di Agricoltura in Italia.

La Direttrice CREA sede Sanremo (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e analisi per l’Economia Agraria) Barbara Ruffoni ha accompagnato gli ospiti nei locali della villa: dal suggestivo salone dove Mario Calvino riceveva ospiti e scriveva, alla visita ai laboratori dove studiò piante e ricerche per il miglioramento delle tecniche colturali e la conservazione e divulgazione delle tecniche agricole (studio che prosegue tuttora).

Nel corso dell’incontro l’agronomo e botanico Lorenzo Camerini e Elena Balzani hanno accompagnato gli ospiti nel Parco della Villa alla scoperta delle peculiarità di erbe e piante, con relativo sopralluogo nelle vicine serre. Un doveroso omaggio fotografico dinnanzi al busto bronzeo di Mario Calvino ha concluso la giornata.

A questa interessante proiezione è seguita la relazione di Claudio Littardi sulla influenza della comunità tedesca nello sviluppo della floricoltura nella nostra città; infatti alcuni botanici tedeschi videro nelle favorevoli possibilità climatiche del nostro territorio la possibilità di coltivare e diffondere alcune piante tropicali e migliorare lo sviluppo e la qualità di altre piante tipiche locali (ulivi ed agrumi in particolare).

Le appassionate ricerche di Claudio Littardi hanno portato al reperimento di molte testimonianze scritte dai suddetti botanici tedeschi, ai quali è dovuta la prosperità economica delle nostre colture. I soci presenti hanno molto gradito ed apprezzato, con ripetuti applausi ai relatori ed agli organizzatori, la tematica di questo meeting strettamente legata allo sviluppo della cultura florovivaistica locale e alle ricadute sulla crescita sociale e economica della nostra città. La gradevole e istruttiva serata si è conclusa con i ringraziamenti del presidente Giancarlo Buschiazzo agli ospiti presenti e con il consueto tocco di campana.