Croce Rossa Pontedassio, al via il corso per diventare volontari

Pontedassio. Il comitato della Croce Rossa di Pontedassio organizza un corso di accesso per diventare volontari.

Il corso inizierà il 6 aprile alle 20 presso il Comitato Cri di Pontedassio e terminerà nella prima metà del mese di aprile.

L’iscrizione al corso si può fare online su gaia.cri.it oppure presentandosi la sera stessa del corso dalle 19 in poi. Per informazioni si può contattare il 375 5619421 o via mail pontedassio@cri.it.

Il comitato copre un’area vasta, gli otto comuni della valle impero: Pontedassio, Chiusavecchia, Lucinasco, Borgomaro, Aurigo, Chiusanico, Cesio e Caravonica. In questo momento il Comitato ha bisogno di nuove risorse per garantire una maggior copertura di tutti i tipi di servizi.