Coronavirus, 22 nuovi alunni positivi nelle scuole dell'Imperiese - Riviera24

Imperia. Il bollettino dei casi di Covid-19 nelle classi dell’Imperiese nella settimana dal 2 all’8 marzo:

1. Scuole dell’infanzia: 1 (classi in quarantena), 5 (numero alunni positivi), 0 (numero personale scolastico positivo);

2. Scuole primarie: 0 (classi in quarantena), 0 (numero alunni positivi), 0 (numero personale scolastico positivo);

3. Scuole secondarie di 1°: 4 (classi in quarantena), 9 (numero alunni positivi), 0 (numero personale scolastico positivo);

4. Scuole secondarie di 2°: 4 (classi in quarantena), 8 (numero di alunni positivi), 0 (numero personale scolastico positivo);

5. Percorsi di istruzione e formazione professionali: 0 (classi in quarantena), 0 (numero alunni positivi), 0 (numero personale scolastico positivo).

Totale classi in quarantena 9, numero di alunni positivi 22, numero di personale scolastico positivo 0, totale classi poste in quarantena con provvedimento nella settimana 9.

Come previsto dall’apposito protocollo, l’Asl1, tramite il Dipartimento di Prevenzione, ha attivato l’indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate.