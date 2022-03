«Contro la guerra costruiamo la pace», domenica 20 marzo presidio itinerante a Sanremo

Sanremo. «Contro la guerra costruiamo la pace». È con questa esortazione che domenica 20 marzo, in piazza Mameli (Sanremo), a partire dalle ore 10:30, molte sigle del mondo dell’associazionismo, politico e sindacale ligure, si raduneranno in presidio per ribadire con forza e decisione il ripudio della guerra, lo stop immediato delle operazioni militari e la necessità di avviare immediatamente delle trattative per una risoluzione pacifica del conflitto in corso.

«La sanguinosa guerra in corso tra Ucraina e Russia ci fa riflettere sul fatto che le guerre sono una sconfitta per tutti. Che in ogni conflitto armato muoiono non solo donne e uomini in carne e ossa ma anche l’umanità nella sua essenza. Il dialogo, l’ascolto, la reciprocità, la mediazione sono le strade da percorrere, tutte conducono verso l’unico vero obiettivo comune: la pace. Ma la pace, nelle sue varie e molteplici declinazioni – sociale, ambientale, economica ecc. – è qualcosa che va costruita nel tempo, giorno dopo giorno, è un percorso faticoso ma irrinunciabile e per affrontarlo nel migliore dei modi possibili dobbiamo rafforzare e consolidare la cultura della pace» – dicono gli organizzatori.

Nel documento redatto per l’occasione è scritto chiaramente: «Costruire la pace significa mettere al centro delle decisioni politiche ed economiche la persona, la dignità della persona e i suoi diritti fondati sull’eguaglianza e la giustizia sociale. In altre parole la pace non è solo uno stato di non belligeranza, ma è l’attuazione di un progetto sociale».

Per affermare a gran voce questi principi il presidio sarà itinerante: muoverà in corteo da piazza Mameli verso via Matteotti, farà una prima tappa in via Escoffier per proseguire fino alla fine dell’area pedonale. Ci saranno tappe intermedie con letture di testi e interventi dei partecipanti. Il corteo, a cui si unisce anche l’ANED di Imperia/Savona, è aperto a tutti coloro che chiedono l’immediata cessazione del conflitto e lavorano per la costruzione della pace.

Sul volantino il testo integrale del documento che verrà letto in apertura del presidio: