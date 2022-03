Continuano gli interventi di manutenzione di Amaie Energia sulla ciclopedonale di Sanremo e di Taggia/San Lorenzo - Riviera24

Sanremo. In seguito all’acquisizione in proprietà della pista ciclopedonale tratto Taggia/San Lorenzo al Mare ed all’affidamento per un anno della pista ciclopedonale da parte del comune nel tratto di Sanremo, Amaie Energia ha analizzato e affrontato le problematiche strutturali ereditate dalla precedente gestione di Area24 avviando una serie di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria della pista stessa.

Il Cda di Amaie Energia, con l’apporto del direttore generale Luca Pesce, dopo aver risolto le situazioni più urgenti e indispensabili per la fruizione della pista, come la messa in sicurezza della volta di alcune gallerie compreso il ripristino degli impianti di illuminazione e la rimozione della passerella in legno logorata dal tempo nel tratto dell’Imperatrice a Sanremo, per il quale è previsto un ulteriore intervento definitivo, ha avviato la progettazione di altri significativi interventi su tutto il percorso della pista.

I principali interventi sono stati già appaltati ed avviati, altri già appaltati sono prossimi ad essere cantierizzati e altri ancora sono in fase di appalto.

Nel tratto di Sanremo inoltre alcuni lavori già appaltatati per il rifacimento della pavimentazione in asfalto ecologico e la sistemazione dei tratti con autobloccanti sono stati momentaneamente sospesi per non interferire con i lavori del cantiere aperto dal comune in via Nino Bixio per i sondaggi preliminari legati al restyling del Porto Vecchio.

Sono inoltre state effettuate opere legate alla manutenzione del verde lungo vari tratti dell’intero percorso della pista ciclopedonale.

Nello specifico, ecco un elenco degli interventi in corso o di prossima realizzazione.

A)In relazione al tratto di proprietà di Amaie Energia e Servizi Srl (Taggia – San Lorenzo al Mare) le attività in corso e/o previste e soggette a finanziamento Regionale in quota parte ( con cofinanziamento della società ) sono le seguenti:

Finanziamento regionale 1° lotto

1) Manutenzione straordinaria galleria posta nel Comune di San Lorenzo al Mare (lavori appaltati e di prossima realizzazione)

2) Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di scarpata a valle della pista ciclabile nel comune di Santo Stefano al Mare (lavori appaltati e di prossima realizzazione)

3) Lavori di messa in sicurezza di avvallamenti della pavimentazione della pista verificatisi nel Comune di Cipressa e di rifacimento di alcuni tratti di asfalto nel tratto compreso fra i comuni di Taggia e San Lorenzo al Mare della pista ciclopedonale (lavori appaltati e di prossima realizzazione)

4) Lavori di ripristino e messa in sicurezza scarpata a bordo della pista nel Comune di Cipressa (lavori appaltati e di prossima realizzazione)

5) Lavori di adeguamento funzionale e aggiornamento degli impianti di elettrici- illuminazione e dell’impianto di videosorveglianza e reti dati al servizio della pista ciclabile del ponente ligure nel tratto da San Lorenzo al Mare a confine Taggia- Sanremo – Lotto 1 (lavori appaltati e di prossima realizzazione)

Finanziamento regionale 2° lotto

1) Rifacimento di alcuni tratti della pavimentazione in asfalto – relativamente al tratto di competenza del Comune di San Lorenzo al Mare (lavori in fase di appalto)

2) Lavori di adeguamento funzionale e aggiornamento degli impianti di elettrici- illuminazione e dell’impianto di videosorveglianza e reti dati al servizio della pista ciclabile del ponente ligure nel tratto da San Lorenzo al Mare a confine Taggia- Sanremo – Lotto 2 (lavori in fase di appalto)

Finanziamento regionale 3° lotto

1) Rifacimento di alcuni tratti della pavimentazione in asfalto – relativamente al tratto di competenza del Comune di Riva Ligure

2) Lavori di adeguamento funzionale e aggiornamento degli impianti di elettrici- illuminazione e dell’impianto di videosorveglianza e reti dati al servizio della pista ciclabile del ponente ligure nel tratto da San Lorenzo al Mare a confine Taggia- Sanremo – Lotto 3

E’ prevista entro l’estate l’installazione di n°02 WC autopulenti, opere totalmente finanziate dalla società.

B)In relazione al tratto in gestione ad Amaie Energia e Servizi Srl (Sanremo) le attività in corso e/o previste e soggette a autofinanziamento con risorse proprie precedenti e utilizzando risorse conferite dal Comune di Sanremo mediante sottoscrizione di aumento di capitale dedicato sono le seguenti:

Opere già eseguite :

1) Intervento di manutenzione straordinaria- Messa in sicurezza delle volte della galleria Tre Ponti

2) Rimozione e sistemazione lamiere pericolanti nelle volte della galleria Vesca

3) Messa in sicurezza del tratto di passeggiata sottostante l’Imperatrice mediante rimozione della pavimentazione lignea pericolosa

4) Rifacimento impianto d’illuminazione del tratto di competenza della galleria di Ospedaletti

5) Opere di manutenzione del verde (appalto scaduto – in corso impostazione di nuova gara per l’intero tratto di competenza di AES)

6) Interventi per rimozione processionarie sui pini

Opere in corso

1) Opere di manutenzione straordinaria relative a tratti di pavimentazione in asfalto ecologico (lavori appaltati e di prossima realizzazione); l’inizio dei lavori è stato condizionato dall’interferenza di cantiere con le opere di prospezione archeologica in corrispondenza di via N. Bixio e se è previsto l’inizio in quel tratto nei prossimi giorni. Trattasi di opere che in ragione della particolarità dell’asfalto colorato devono essere realizzato in contemporanea su tutto il tracciato stante l’esosità e l’impossibilità di approvvigionamento di piccole quantità di materiale.

2) Opere di manutenzione pavimentazione in autobloccanti e rimozione di apparati radicali (lavori appaltati e in corso di realizzazione); anche in questo caso l’inizio dei lavori , previsto nei prossimi giorni , è stato condizionato dall’interferenza di cantiere con le opere di prospezione archeologica in corrispondenza di via N. Bixio.

3) Opere di manutenzione straordinaria – Rifacimento segnaletica orizzontale (lavori appaltati e di prossima realizzazione)

4) Sistemazione verde orizzontale e verticale nel tratto urbano della pista ciclopednale

5) Installazione di n°02 WC autopulenti (di prossima realizzazione, previa definizione della pratica edilizio-catastale)