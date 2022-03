Concorso scuola 2022, Pastorino (Linea Condivisa): «La suddivisione per cognome e non per residenza di candidati discrimina chi è povero»

Genova. Finalmente il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il calendario delle prove per il concorso ordinario nella scuola secondaria di primo e secondo grado: si svolgeranno tra il 14 marzo ed il 13 aprile e saranno sostenute nella regione per la quale le candidate e i candidati hanno presentato domanda di partecipazione.

«L’introduzione di nuovo personale è essenziale per il nostro sistema scolastico già fragile e ancor più in difficoltà dopo due anni di pandemia – dichiara il capogruppo in consiglio regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino – Le modalità di organizzazione di questo concorso però evidenziano delle criticità».

Infatti nel bando presentato dal Ministero si legge: «I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta in una delle sedi di esame individuate, tenendo conto dell’ordine alfabetico legato al proprio cognome».

«A doversi occupare della suddivisione di migliaia di persone su ciascun giorno, ora e luogo sono gli Uffici Scolastici Regionali. E hanno usato una metodologia che, come sempre, discrimina chi è povero – spiega Pastorino – Sarebbe stato più sensato suddividere le persone candidate al concorso in base alla loro residenza. La divisione in base all’ordine alfabetico potrebbe costringere una persona a doversi spostare dall’altra parte della regione per poter partecipare, in un territorio in cui muoversi è già di per sé una vera e propria impresa. Questo comporta costi: mezzi di trasporto, pernottamento, pasti. Si dà per scontato che tutte le persone possano permetterselo. E chi non può, semplicemente, perderà la sua occasione».