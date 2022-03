Concessa la proroga per la gestione della 'Cascione': la Rari ringrazia il comune di Imperia - Riviera24

Imperia. Rari Nantes Imperia’57 ringrazia il comune di Imperia per aver accolto la domanda di prolungamento triennale per la gestione della piscina comunale ‘Felice Cascione’.

«Passo dopo passo, stiamo uscendo da un periodo difficile che ha messo in ginocchio tanti gestori di impianti come noi. E siamo felici che le nostre richieste abbiano trovato ascolto e risposta affermativa dei Pubblici Amministratori. Il Covid ci ha obbligato a rimanere chiusi o viaggiare a ritmi ridotti per tanti mesi ma siamo tornati a dare alla Nostra Città un servizio professionale, in un impianto pulito, caldo e rinnovato» comunicano dalla piscina.

L’accordo si protrarrà fino al 2026: «tre anni per continuare a camminare fianco a fianco e proporre ancora eventi bellissimi come Italia-Croazia, dello scorso novembre».